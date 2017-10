Kela: Kimppa-asujien osuus yleisen asumistuen saajista yli kaksinkertaistui, kun opiskelijat siirrettiin sen piiriin

Kotimaa

siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on kaksinkertaistanut kimppa-asujien osuuden tuensaajista, tiedottaa Kela.Lokakuun alussa yhdeksän prosenttia kaikista yleisen asumistuen saajista asui kimppakämpissä, kun vuosi sitten osuus oli neljä prosenttia. Kelan tulkinnan mukaan taustalla on opiskelijoiden siirtyminen asumistuen piiriin.Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuun alussa. Tuolloin Kela arvioi, että se saa noin 135 000 uutta yleisen asumistuen hakijaa.yleistä asumistukea saa noin 129 000 opiskelijaruokakuntaa. Niissä hakija, hänen puolisonsa tai molemmat ovat opiskelijoita. Kela odottaa asumistukihakemuksia vielä noin 25 000 opiskelijaruokakunnalta.Kelan mukaan suurin osa opiskelijoista on hyötynyt muutoksesta. Ennen lainmuutosta opiskelijoiden asumislisä oli enimmillään 202 euroa kuukaudessa. Lokakuussa keskimääräinen opiskelijoiden asumistuki oli 310 euroa kuukaudessa.