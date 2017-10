Kotimaa

Isisiä tukenut suomalainen 45 päivän ehdolliseen vankeuteen – houkutteli terroritekoihin ja solvasi shiioja

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tuomion

Tuomion

käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 38-vuotiaan suomalaismiehen 45 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja väkivaltakuvauksen levittämisestä.Tuomion mukaan mies on ilmaissut voimakkaan tukensa jihadistijärjestö Isisille ja kehottanut muita osallistumaan terroritekoihin ja lähtemään Syyriaan tappamaan ihmisiä. Mies julkaisi kirjoituksia islamia käsittelevällä verkkosivustolla, jonka keskustelunvalvojana hän toimi.Mies kirjoitti vuonna 2014 muun muassa, että ”meidän suomea puhuvien jihadistien” on lähdettävä itse surmaamaan shiiamuslimeita Syyriaan.Lausumia oli lukuisia. Mies myös latasi sivustolle väkivaltaa sisältävän propagandavideon, jossa näkyy väkivaltaa ja teloituksia.mukaan mies on lausumillaan solvannut, panetellut ja uhannut shiioja näiden uskonnollisen vakaumuksen ja ”eri islamin ryhmittymään kuulumisen” vuoksi.Rikokset tapahtuivat vuosina 2011–2016.Mies tunnusti syytteessä kuvatun menettelyn mutta kiisti syyllistyneensä rikoksiin.Puolustuksen mukaan kyse olisi ollut sallitusta poliittisesta kannanotosta, ja syytteessä lauseet oli irrotettu asiayhteydestään.mukaan miehen lausumat ovat kuitenkin olleet tahallaan solvaavia ja tallenne sisälsi useita erillisiä väkivaltaisia kohtauksia, joten sakkorangaistus ei ole riittävä seuraamus.Tuomittu määrätään myös poistamaan yleisön saatavilta ja hävittämään kirjoitukset.Tuomio ei ole lainvoimainen. Mies voi hakea käräjäoikeuden tuomioon muutosta hovioikeudesta.