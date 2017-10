Kotimaa

Matalapaine tuo sateita maan etelä- ja keskiosiin sunnuntaina

Suomen

Maan

Maanantaina

Atlantilta

lounaispuolella on voimakas matalapaine, jonka sateita leviää sunnuntaina maan etelä- ja keskiosaan.Sää on pääkaupunkiseudulla pilvistä. Ajoittaisia sateita tulee koko päivän ajan. Lämpötila jää hieman 10 asteen alapuolelle.Etelästä leviää sateita myös muualle maan etelä- ja keskiosaan. Samalla idänpuoleinen tuuli voimistuu. Päivälämpötila on 5–10 astetta.pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista. Lähinnä Lapissa voi päivän mittaan tulla jokunen tippa vettä. Pilvisyys on runsasta ja lämpötila vaihtelee viiden asteen molemmin puolin.Yön sekä maanantain kuluessa Suomen lounaispuolella oleva matalapaine hieman heikkenee. Sateita tulee kuitenkin vielä paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Yö on lauha koko maassa.päivällä maan etelä- ja keskiosassa tulee vielä hajanaisia sateita – iltaa kohti idästä lähestyy yhtenäisempiä sateita. Pohjoisessa päivä on poutainen.yltää korkeapaine Länsi-Eurooppaan. Sää on etenkin Espanjassa sekä Välimerellä aurinkoista. Matalapaineita on niin Fennoskandiassa kuin Itä-Euroopassakin.