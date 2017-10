Suomen laki ei tunnista raskaana olevaa miestä, eikä pian synnyttävä mies saisi yhteiskunnan etuuksia – Kelan etuusjohtaja: ”Uskon, että asia saadaan järjestymään”

Kotimaa

Suomen laki ei tunnista raskaana olevaa miestä, eikä pian synnyttävä mies saisi yhteiskunnan etuuksia – Kelan

Suomen laki

Kelan etuuksien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sateenkaariperheet

Suomessa laki vaatii

Sukupuoleltaan