Kotimaa

VR:n yöjunat tunteja myöhässä – Myöhästymisiä voi olla vielä sunnuntaina aamupäivällä

VR:n yöjunat ovat olleet tunteja myöhässä. Esimerkiksi Helsinki-Rovaniemi-juna oli sunnuntaiaamuna myöhässä lähes viisi tuntia.



VR:n mukaan viivästykset ovat johtuneet pitkäksi venyneistä ratatöistä. Myöhästymisten kesto on ollut kahdesta viiteen tuntia.



Ratatyöt oli aamukahdeksan jälkeen saatu kuitenkin VR:n mukaan tehtyä, ja liikenne on palaamassa ennalleen. VR muistuttaa, että myöhästymisiin on syytä varautua sunnuntaiaamupäivän aikana.