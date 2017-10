Kotimaa

Valepoliisit ovat yrittäneet hankkia vanhusten pankkitunnuksia Lapissa

Valepoliisit

Valepoliisina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joissakin

ovat yrittäneet hankkia ihmisten verkkopankkitunnuksia Lapissa viikonlopun aikana. Eri puolilla Lappia poliiseina esiintyneet huijarit ovat soitelleet lähinnä ikäihmisille verkkopankkitunnusten saamiseksi, poliisi kertoo tiedotteessaan.Huijarit ovat esittäytyneet tietyn nimisiksi henkilöiksi ja esiintyneet vakuuttavasti. Poliisi muistuttaa, ettei oikea poliisi pyydä puhelimessa pankkitunnuksia.esiintyminen on nykyään hyvin yleistä. Tänä vuonna poliisille on tehty jo paljon yli 500 rikosilmoitusta valepoliiseista. Tapauksia voi olla paljon enemmän, koska kaikkia tapauksia ei ilmoiteta poliisille.Valepoliisisoitot alkoivat viime vuoden lopulla. Ne ovat yleistyneet tämän vuoden aikana. Kesällä huijaustoiminta oli hiljaisempaa mutta se on jälleen yleistynyt kesän jälkeen. Valepoliisien uhrit asuvat eri puolilla Suomea.Yksi havainto on, että valepoliiseista aiempaa useampi on nainen.tapauksissa uhrit ovat menettäneet kymmeniätuhansia euroja ja enemmänkin. Valtaosa huijauksista on kuitenkin epäonnistunut.Joitakin valepoliiseja on paljastunut, ja heidät on tuomittu käräjillä.Kaksi miestä sai vajaan kahden vuoden vankeusrangaistukset vanhusten huijauksista viime kesänä Helsingissä. Molempien vankeustuomiot määrättiin ehdottomina heidän aiemman rikollisuutensa vuoksi.