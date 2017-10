Kotimaa

Viikko alkaa sateisena maan etelä- ja keskiosassa

Suomi

Illalla

Venäjältä

kuuluu matalapaineeseen – viikko alkaa sateisena maan etelä- ja keskiosassa.Pääkaupunkiseudulla sää on maanantaina pilvistä. Päivän mittaan tulee ajoittaisia vesisateita. Päivälämpötila on 10 asteen tuntumassa. Myöhään illalla sateet runsastuvat kaakosta alkaen.Sää on pilvistä myös muualla maan etelä- ja keskiosassa, ja monin paikoin tulee vesisateita. Päivälämpötila on 7–10 astetta.Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista, pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivälämpötila vaihtelee 5 asteen molemmin puolin, Käsivarressa jäädään nollan tuntumaan.ja yöllä kaakosta saapuu runsaampia vesisateita maan etelä- ja keskiosaan sekä Kainuuseen. Tiistain kuluessa sateita leviää myös muualle maan pohjoisosaan.Tiistaina iltapäivällä sateet painottuvat maan länsi- ja pohjoisosaan. Idässä pilvipeite voi rakoilla ja sateet jäävät paikallisemmiksi.Baltiaan ja Fennoskandiaan ulottuu matalapaineen alue, jossa on useita sadealueita. Länsi- ja Etelä-Euroopassa sää on aurinkoista, poutaista ja lämmintä.