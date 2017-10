Kotimaa

Paimiossa mittava öljyvahinko: 25 000 litraa polttoöljyä valuu kohti Paimionjokea

Paimion

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Oletko paikalla? Lähetä kuva tai video numeroon 17181 tai tästä linkistä https://www.hs.fi/metro/laheta-kuva/ .