Poliisi: Ilmoitus alle 15-vuotiaan tytön raiskauksesta Joensuussa paljastui perättömäksi – todisteina kameratallenteiden, televalvontatietojen ja tytön kuulustelujen monimutkainen palapeli

Kotimaa

Poliisi: Ilmoitus alle 15-vuotiaan tytön raiskauksesta Joensuussa paljastui perättömäksi – todisteina kamerata

Syyskuun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Noin viikko

Asia

Poliisi

alussa tehty ilmoitus alle 15-vuotiaan tytön raiskauksesta Joensuussa oli perätön, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.Poliisi sai lauantaina 2. syyskuuta ilmoituksen, jonka mukaan alle 15-vuotias Joensuun seudulla asuva tyttö olisi joutunut törkeän seksuaalirikoksen uhriksi Joensuun keskustassa perjantaina 1. syyskuuta.Ilmoittajana olivat 15-vuotias tyttö ja hänen lähipiirinsä.Poliisi käynnisti esitutkinnan välittömästi viikonlopun aikana. Poliisille selvisi, että tyttö oli ollut perjantai-iltana 1. syyskuuta viettämässä iltaa kavereidensa kanssa Joensuun keskustassa. Illan aikana tytön seurueeseen oli liittynyt kaksi nuorta miestä, jotka olivat iältään 16- ja 18-vuotiaita. Tyttö kertoi tuntevansa miehet ainoastaan etunimeltä.Tyttö oli lähtenyt illan aikana miesten seurassa Joensuun keskustan alueella sijaitsevaan yksityisasuntoon. Asunnossa tyttö joutui kertomansa mukaan raiskatuksi. Tyttö kertoi poistuneensa tapahtumien jälkeen asunnosta ja menneensä kotiin. Seuraavana päivänä hän kertoi tapahtumista läheiselleen.Poliisi kertoo tutkineensa tapausta intensiivisesti ja kuulustelleensa sekä puhuttaneensa esitutkinnassa lukuisaa joukkoa nuoria. Poliisi on pyrkinyt selvittämään tytön seurassa olleiden nuorten miesten henkilöllisyyttä sekä epäillyn rikoksen tekopaikkana käytettyä yksityisasuntoa. Epäiltyjen henkilöllisyys ei kuitenkaan lukuisista esitutkintatoimenpiteistä huolimatta selvinnyt.epäillyn rikoksen tekoajan jälkeen tyttö kertoi saaneensa uhkausviestejä epäillyltä tekijältä Instagram-yhteisöpalvelun kautta. Uhkausviestit tulivat profiilista, jonka nimi viittasi toiseen rikoksesta epäiltyyn. Uhkausviesteissä tyttöä uhattiin vakavalla väkivallalla, mikäli hän kertoo asiasta tai epäillyn henkilöllisyydestä poliisille.Tyttö kertoi myös saaneensa uhkausviestin Snapchat-yhteisöpalvelun kautta. Kyseisen palvelun kautta lähetyt viestit häviävät mobiililaitteilta tietyn ajan kuluttua.Poliisi sai esitutkinnassa käyttöönsä valvontakameratallenteita Joensuun keskustasta kyseiseltä illalta. Tämän lisäksi tytön käytössä olleeseen puhelinliittymään tehtiin uhrin suostumuksella televalvontaa.Kameratallenteiden, televalvontatietojen ja tytön kuulustelukertomusten perusteella tapahtumien kulku ei kuitenkaan ole voinut pitää paikkaansa, poliisi kertoo.Poliisi selvitti tytön kuvaaman, uhkauksia lähettäneen Instagram-profiilin rekisteröinti- ja kirjautumistietoja. Tällöin selvisi, että kyseinen profiili oli luotu ja sitä oli käytetty tytön kotiosoitteessa olevasta laajakaista-internetliittymästä.Poliisi on tutkinut tällä Instagram-profiililla lähetettyjen viestien osalta asiaa törkeänä todistusaineiston vääristelemisenä. Tämän lisäksi asiaa on tutkittu vääränä ilmiantona sekä perättömänä lausumana viranomaismenettelyssä.ei kuitenkaan etene syyteharkintaan, koska ainoana rikoksesta epäiltynä on tyttö, joka on alle 15-vuotias eikä näin ollen rikosoikeudellisessa vastuussa.Esitutkinnan aikana yksi alle 18-vuotias mies on ollut pidätettynä seksuaalirikokseen epäiltynä. Lisäksi poliisilla on ollut kiinniotettuna yksi alle 16-vuotias nuori nainen, jonka osalta rikosepäily liittyi Snapchat-viestiin.Poliisi on myös puhuttanut yhtä alle 15-vuotiasta poikaa seksuaalirikokseen epäiltynä.Esitutkinnan lopputulos on poliisin mukaan, ettei väitettyä seksuaalirikosta ole tapahtunut.tiedottaa asiasta, koska esitutkinnan aikana on kuulusteltu ja puhutettu useita nuoria ja heille sekä heidän vanhemmilleen on syntynyt käsitys, että tällainen rikos olisi todellisuudessa tapahtunut.Poliisi korostaa tiedotteessaan, ettei poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutuneilla alle 18-vuotiaalla miehellä ja alle 16-vuotiaalla nuorella naisella ole todellisuudessa mitään osuutta tapahtumiin.Poliisi muistuttaa, että kuvatun tyyppisten valeprofiilien käyttö voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.