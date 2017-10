Suomeen suunnitellaan omaa ”mini-Nasaa” – avaruusviraston luominen on aina kaatunut ministeriöiden mustasukkaisuuteen

Kotimaa

Suomeen suunnitellaan omaa ”mini-Nasaa” – avaruusviraston luominen on aina kaatunut ministeriöiden mustasukkai

Liikenne-

Suomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen

Oma

Avaruusteollisuus