Kotimaa

Sateet painottuvat maan kaakkoisosaan

Keskiviikkona

Torstaina

Fennoskandia

sateet painottuvat maan kaakkoisosaan.Pääkaupunkiseudulla sataa ja puhaltaa kolea pohjoistuuli.Iltaa kohti sateet väistyvät itään ja sää muuttuu selkeämmäksi.Matalapaine liikkuu Suomenlahtea pitkin itään ja tuo sateita eteläisimpään Suomeen.Päivällä lännessä on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee.Illalla sataa enää idässä.Maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee, jokunen sadekuuro voi tulla.Lapissa sataa, mutta päivän kuluessa vedentulo vähenee ja muuttuu paikalliseksi.Matalapaineen mentyä torstain vastaisena yönä -- lämpötila laskee maan eteläosassa nollan tuntumaan.maan lounaisosaan saapuu lännestä uusi sadealue.Torstaina iltapäivällä Uudellamaalla ja maan lounaisosassa saadaan vettä.Muualla maassa on enimmäkseen pilvipoutaa, maan itäosassa voi tulla vähäisiä sadekuuroja.kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen.Yksi matalan osakeskus tuo sateita Etelä-Suomeen, toisen Islannin tienoilla olevaan osakeskukseen liittyvät sateet leviävät vähitellen Fennoskandiaan lännestä.Brittein saarten ja Keski-Euroopan yli itään liikkuu sateita läntisen ilmavirtauksen mukana.Etelä-Euroopassa ja Välimerellä säätilaa hallitsee korkeapaine helteisine ja aurinkoisine ilmamassoineen.