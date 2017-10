Kotimaa

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu: Syyttäjä harrasti seksiä syytetyn kanssa – kyse ei ollut lahjuksesta

oikeus (KKO) on antanut ennakkopäätöksen erikoisessa tapauksessa. Tuomiossa pohditaan, voiko seksin harrastaminen täyttää lahjonnan tunnusmerkistön.Syytettynä oli ahvenanmaalainen syyttäjä, joka oli ollut viettämässä vapaa-aikaa ravintolassa kesällä 2015.Keski-ikäinen syyttäjä oli tavannut siellä parikymppisen naisen, jota vastaan hän oli nostanut syytteen pahoinpitelystä. Pahoinpitelyjutun oikeudenkäynnin oli määrä olla samana syksynä.Kaksikko oli keskustellut pahoinpitelyjutusta ja illan päätteeksi he olivat päätyneet syyttäjän kotiin harrastamaan seksiä.Korkeimmassa oikeudessa puitiin sitä, täyttikö tapaus syyttäjän osalta lahjuksen ottamisen ja naisen osalta lahjuksen antamisen tunnusmerkistön. Vaihtoehtoisina rikosnimikkeinä oli syyttäjän osalta lahjusrikkomus ja virkavelvollisuuden rikkominen.oikeuden mukaan seksi voi olla sellainen etu, joka voidaan tulkita lahjukseksi, vaikkei sillä ole rahallista arvoa, sillä seksi tuottaa tyydytystä ja nautintoa.Toisaalta seksuaalisuus on KKO:n mukaan yksityiselämään kuuluva perustarve. KKO:n mukaan kyse ei ole edun antamisesta ja ottamisesta, jos molemmat harrastavat seksiä vapaaehtoisesti.KKO:n mukaan tässä tapauksessa rikoksen tunnusmerkistöt eivät täyttyneet. Ei ollut näyttöä siitä, että seksin harrastamisessa olisi ollut kyse palveluksesta, eikä nainen ollut yrittänyt vaikuttaa syyttäjän virkatoimiin.Sekä syyttäjän että naisen syytteet hylättiin.Myös Turun hovioikeus oli hylännyt molempien lahjussyytteet.