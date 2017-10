Kotimaa

Pääkaupunkiseudun sää jatkuu sateisena

Torstaina

Perjantaina

Etelä-Euroopassa

maan eteläosassa saadaan runsaita sateita.Pääkaupunkiseudulla itätuuli voimistuu ja sää muuttuu sateiseksi.Lämpötila on korkeimmillaan kymmenessä asteessa.Aamulla lounaisrannikolle saapuu lännestä sadealue,myöhemmin päivän kuluessa runsas sade leviää myös muualle maan eteläosaan.Itätuuli voimistuu navakaksi.Itä-Suomesta Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella esiintyy paikallisia sateita.Lännempänä on poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin.Matalapaine liikkuu torstai-illan ja perjantain vastaisen yön aikana Suomenlahtea pitkin itään ja tuo maan eteläosaan runsasta sadetta ja navakkaa tuulta.on poutaisempaa koko maassa.Perjantaina vallitsee kolea, etelässä myös puuskainen pohjoisvirtaus.Sateet vähenevät myös etelässä. Vähäisiä sadekuuroja tulee vielä paikoin.Iltaa kohti sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee laajalti.ja Välimerellä sää on aurinkoista ja lämmintä.Espanjan kaakkoisosassa voi tulla iltapäivällä yksittäisiä ukkoskuuroja.Espanjassa ja Portugalissa lämpötila kohoaa paikoin 30 asteen yläpuolelle.Keski-Euroopan ja Brittein saarten yli itään liikkuu länsivirtauksen mukana säärintamia sateineen.Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen.