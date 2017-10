Kotimaa

Ensi yönä lämpötila laskee etelässäkin lähelle pakkaslukemia

Suomen

Lauantaiyöstä

Etelä- ja Keski-Eurooppa

eteläpuolella oleva matalapaine väistyy perjantaina itään.Pääkaupunkiseudulla aamu on pilvinen ja sateinen, aamupäivän kuluessa sää poutaantuu.Iltaa kohti myös pilvipeite alkaa rakoilla.Päivälämpötila on hieman kymmenen asteen alapuolella.Myös muualla maan eteläosassa tulee aamulla jokunen tippa vettä, maan keskiosassa sää on poutaista.Illaksi sää muuttuu selkeämmäksi.Maan pohjoisosassa tulee päivän mittaan vähäisiä vesisateita, sateet painottuvat itärajan tuntumaan.Pilvisyys on runsasta ja lämpötila vaihtelee vähän viiden asteen molemmin puolin.Illan ja yön kuluessa sää muuttuu selkeämmäksi ja lämpötila laskee nopeasti.tulee kylmä, lämpötila laskee monin paikoin nollaan tai jopa vähän pakkaselle.Lauantain kuluessa pilvisyys jälleen lisääntyy ja maan länsiosaan saapuu vesisateita.Päivän mittaan sateita tulee myös Länsi-Lapissa, Käsivarressa sade tulee osin lumena.kuuluvat laajaan korkeapaineeseen.Matalapaineita sekä sadealueita liikkuu Brittein saarten yli Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjälle.