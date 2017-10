Kaksi Suomen Hornetia seisoo tyhjän panttina Kalifornian lämmössä jo toista vuotta ja odottaa risteilyohjuksien laukaisulupaa – ”talonmies” valvoo tyhjiä koneita

Kotimaa

Kaksi Suomen Hornetia seisoo tyhjän panttina Kalifornian lämmössä jo toista vuotta ja odottaa risteilyohjuksie

ilmavoimat odottaa yhä mahdollisuutta päästä laukaisemaan historiansa ensimmäisen kovan Jassm-risteilyohjuksen.Ohjuslaukaisun piti tapahtua jo elokuussa Yhdysvalloissa, ja sitä on valmisteltu viime vuodesta lähtien. Yhdysvalloilta ei ole kuitenkaan yllättäen herunut laukaisulupaa.Puolustusvoimat ei suostu kertomaan, mistä asia kiikastaa.Ilmavoimilla ei ole vieläkään mitään tietoa, milloin tällainen ”live fire” eli kovapanosammunta päästään suorittamaan. Koelaukaisu on sikäli merkittävä, että huippunykyaikainen Jassm on tärkeä pelote ja aseena Puolustusvoimien terävintä kärkeä.Kaksi suomalaista Hornetia onkin odotellut tyhjän panttina jo toista vuotta Kalifornian lämmössä. Hornetit ovat Yhdysvaltain merivoimien valtavassa China Lake -tukikohdassa Los Angelesin pohjoispuolella. HS kertoi https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002894619.html viime vuoden huhtikuussa, että suomalaiset lähettävät kaksi Hornetia ja yli kymmenen hengen koelento-osaston Kaliforniaan. Sen tehtävänä oli integroida Suomen ostamat uudet Jassm-ohjukset Horneteihin. Osaston piti työskennellä Yhdysvalloissa tämän vuoden syksyyn saakka.esitteli keskiviikkona Ruska-sotaharjoituksen yhteydessä ensimmäistä kertaa viestimille Hornetin siivessä olevaa Jassmia. Kyseessä oli kuitenkin harjoittelukappale, jota ei ole tarkoitettu varsinaiseen lentokäyttöön.Ilmavoimien suunnittelupäällikön, eversti Timo Herrasen https://www.hs.fi/haku/?query=timo+herrasen mukaan pääosa Yhdysvaltoihin viime vuonna lähetetystä koelento-osastosta kotiutettiin jo kesän lopulla vaikka Hornetit ovat yhä China Lakessa.”Miehistö on siellä minimitasolla. Voisi luonnehtia, että siellä on ’talonmies’, joka ylläpitää kalustoa paikallisesti Yhdysvaltojen organisaation kanssa”, Herranen sanoo.”Kotimaassa ylläpidämme valmiutta siten, että kun saamme koeammunnan ajankohdan varmistettua, koelentohenkilöstö lähtee toteuttamaan ammunnan Yhdysvalloissa.”

Eivätkö amerikkalaiset ole ilmoittaneet mitään syytä ammunnan viivästymiseen?

”En voi tähän kommentoida. Ammunta on viivästynyt meistä riippumattomista syistä.”

Ovatko he siis kertoneet syyn, mutta te ette voi kertoa?

”En kommentoi mitenkään tätä asiaa. Se ei ole meidän kommentointivallassa, koska se ei ole meitä koskeva asia.”

Eikö se koske juuri Ilmavoimia, koska koneet odottavat Yhdysvalloissa?

”En kommentoi tätä asiaa valitettavasti tätä laajemmin. Totta kai se vaikuttaa meihin ja on vaikuttanut ammunnan siirtymisen myötä.”

Oletteko sitä mieltä, että testaus tapahtuu tänä vuonna?

”Koeammunnan tarkka aikataulu selvitetään Yhdysvaltojen kanssa yhteistyössä. Minulla ei ole sitä toistaiseksi tiedossa.”

Kauanko koeammuntaa odotellaan?

”Meillä on erilaisia vaihtoehtoja tehtynä siihen, että viiveiden kesto huomioidaan. En lähde kuukausia arvioimaan, koska tarkkaa tietoa ei ole.”

Onko ohjuksen integroinnissa tullut eteen yllätyksiä?

Yhdysvaltain