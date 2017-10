Kotimaa

Faksit ovat edelleen keskuudessamme – Kelan skannauskeskukseen Helsingissä saapuu 200 faksia päivässä

käy ilmi, että Kelan lääkekorvauspäätös on vanhentunut. Uusi pitäisi saada ripeästi, joten hoitava lääkäri lähettää lausunnon Kelaan, joka päättää korvausoikeudesta ja välittää tiedon apteekille.Harva tulee ajatelleeksi, että lääkäri saattaa lähettää lausuntonsa faksitse. Kelan eteläisen vakuutuspiirin skannauskeskukseen saapuu keskimäärin 200 faksia päivässä: lääkärinlausuntoja, sidosryhmä viestejä sekä myös henkilöasiakkaiden lähettämiä liitteitä.”Jos asiakkaalla on vaikkapa työpaikalla faksilaite käytössä, he saattavat sen kautta lähettää meille heidän asiaansa koskevia papereita. Kyllä kuitenkin pääpaino on sidosryhmien ja yhteistyökumppanien viesteissä”, sanoo keskuksen päällikkö Merja Zweygberg https://www.hs.fi/haku/?query=merja+zweygberg mullisti tiedon liikkumisen aikana ennen internetiä.Tekstejä pystyi lähettämään paikasta toiseen nopeasti, minkä vuoksi esimerkiksi lähettien tarve yrityksissä ja virastoissa väheni. Faksit korvasivat myös sähkösanomia. Ihmiset puolestaan lähettelivät toisilleen kirjeiden sijasta.Sähköposti, sähköinen tunnistautuminen sekä allekirjoittaminen ja viimeisimpänä sosiaalinen media pikaviestipalveluineen tekivät fakseista arkielämässä tarpeettomia.Yrityksissä fakseja sen sijaan on. Esimerkiksi Fonectan tietokannassa on yhä 53 000 faksinumeroa. Määrä on puolittunut kolmessa vuodessa, mutta faksinumeroita on yhä yli kymmenys kaikista Fonectalle ilmoitetuista yritysnumeroista.”Vaikka teknologia vanhaa onkin ja sen kulta-aika oli 1980-luvulla, Suomessa jokaisella suurella ja keskisuurella yrityksellä on vielä faksivalmius, oli se sitten faksilaite, monitoimikone tai pc. Liikennemäärät ovat marginaalisia”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Hannu Rokka https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+rokka

