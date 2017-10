Kotimaa

Lauantai on sateinen päivä pääkaupunkiseudulla

Lauantaina

Sunnuntaina

Läntisessä Euroopassa

lännestä leviää Suomeen sade.Pääkaupunkiseudulle sateinen sää leviää puolenpäivän maissa ja jatkuu seuraavaan yöhön asti.Päivälämpötila on seitsemän asteen tietämissä.Maan koko eteläisessä osassa sataa. Aluksi lännessä, itään sadealue liikkuu illan kuluessa.Sateen edellä voimistuu kaakkoistuuli.Myös pohjoisen sääkartan pääosassa on lännestä leviävä sade.Käsivarren Lapissa sataa myös lunta, varmimmin Kilpisjärvellä.Yöllä sade painottuu vähitellen itään, missä se aamulla heikkenee.Pohjanmaalle saattaa levitä sunnuntaiaamuksi paikallisia sateita.päivällä lännessä on poutaa ja ohimenevästi selkeämpää.Idässä ja pohjoisessa on pilvisempää, ja etenkin Lapissa sataa paikoin.vallitsee laajalti lämmin lounainen ilmavirtaus.Sateita tulee lähinnä Fennoskandiasta Mustallemerelle ja Brittein saarten pohjoisosassa.