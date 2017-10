Kotimaa

Sunnuntai on pääkaupunkiseudulla poutainen

Nyt toistetaan : Pääkaupunkiseudulle on luvassa vaihteeksi poutaa

Päivällä lännessä on osin aurinkoista. Idässä on pilvistä ja paikoin voi sataa vielä vähän. Osassa Lappia voi sataa myös räntää.



Päivälämpötila on maan itäosasta Oulun seudulle viidestä yhdeksään astetta. Lapissakin lämpötila on selvästi plussalla.



Maanantain vastaisena yönä Suomeen leviää lounaasta sadealue. Päivällä Lapissa sataakin runsaasti vettä, räntää tai lunta.



Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee maanantaina päivällä. Päivälämpötila kipuaa lounaassa jopa viiteentoista asteeseen. Muutoinkin etelässä ja lännessä on yli kymmenen astetta.