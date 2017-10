Moni tavallinenkin sairaus hapertaa huomaamatta myös luita – Syöpä, nivelreuma ja muistisairaus lisäävät luukadon vaaraa ja murtumia

Kotimaa

Moni tavallinenkin sairaus hapertaa huomaamatta myös luita – Syöpä, nivelreuma ja muistisairaus lisäävät luuka

Jopa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nivelreuma

Yleisimpien

Jopa muistisairaus

Luukato

Kuluvalla viikolla vietetään luustoviikkoa http://www.luustoliitto.fi/luustoviikko , jonka teema on Rakasta luitasi, turvaa tulevaisuutesi.