Punkit levittävät salakavalasti tautia, joka saattaa halvaannuttaa kasvot – Savolaisfirman keksintö voi mullistaa taudin tunnistamisen

Fakta

Puutiaistaudit kasvussa



THL:n mukaan tähän mennessä vuotta on todettu 59 puutiaisaivotulehdusta. Niitä on todettu esimerkiksi Ahvenanmaalla (8), Simon ympäristössä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (8), Pohjois-Pohjanmaalla (5) ja Kainuussa (1).



Tähän mennessä todetuista 1 655 borrelioositapauksesta isoin joukko on Ahvenanmaalla (511). Hus-alueella niitä on todettu 459 ja Varsinais-Suomessa 300. Hus-alueen lukuun vaikuttaa se, että asukkailla on paljon mökkejä sairaanhoitopiirin ulkopuolella kuten Turun saaristossa.