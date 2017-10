Eroperheen lapsi Kauri, 6, ei enää tiedä, kuinka monta kotia hänellä on – HS:n lukijat kertovat, kuinka kahden kodin perheissä pärjätään

Kotimaa

Eroperheen lapsi Kauri, 6, ei enää tiedä, kuinka monta kotia hänellä on – HS:n lukijat kertovat, kuinka kahden

Montako

Vuoroasuminen

Useimmilla

Kun

HS:n Kyselyn

Vaikka

Helsinkiläisen

”Lapsen suhde vanhempaan rakentuu viikko viikolta” – HS:n lukijat kertovat vuoroasumisesta

Tutkija: Asumisen tasajako näyttää tukevan lapsen hyvinvointia

Lastenhoidon

Suomessa