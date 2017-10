Lautamies joutui lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi – Korkein oikeus: Lautamies ei ole jäävi käsittelemään seksuaalirikoksia

Kotimaa

Lautamies joutui lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi – Korkein oikeus: Lautamies ei ole jäävi käsitte

Lautamieheen

Puheenjohtaja

KKO totesi,

KKO otti

vuosikymmeniä aiemmin kohdistunut seksuaalirikos ei tehnyt lautamiestä esteelliseksi käsittelemään seksuaalirikosjuttua. Näin päätti korkein oikeus (KKO) ennakkopäätöksessään.Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli juttu, jossa kahdelle syytetylle vaadittiin rangaistusta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Sittemmin toinen heistä sai viisi ja puoli kuukautta vankeutta, toinen kaksi ja puoli vuotta.Ensimmäisen käsittelypäivän tauolla yksi lautamiehistä kertoi muulle kokoonpanolle, että hän oli joutunut lapsena samantyyppisen rikoksen uhriksi. Hän kertoi, ettei ollut kertonut tapahtumista kenellekään.Oikeuden puheenjohtaja selvitti, oliko lautamiehellä ennakkoasenne juttuun. Lautamies kertoi, että asia oli tapahtunut 40 vuotta aiemmin. Hän kertoi hakeutuneensa aikuisena terapiaan. Lautamiehen mukaan asia oli hänen osaltaan loppuun käsitelty.kertoi lautamiehen kokemuksista jutun asianosaisille ja tiedusteli, oliko jollakulla huomautettavaa asiaan. Sittemmin lievemmän tuomion saanut syytetty ilmoitti, että hänen käsityksensä mukaan lautamies oli esteellinen.Lautamiehiä koskevat samat esteellisyyssäännökset kuin tuomaria.Puheenjohtaja hylkäsi esteellisyysväitteen.Turun hovioikeus oli toista mieltä. Sen mukaan seksuaalirikos vaikuttaa tyypillisesti uhrin mielessä hyvin pitkään. Oikeuskäsittely voi palauttaa lautamiehen mieleen muistoja omista kokemuksista, ja tämä voi vaikuttaa lautamiehen asenteeseen. Hovioikeus katsoi, että lautamies oli jäävi.KKO päätyi vastakkaiseen lopputulokseen.ettei tuomarin persoonaan tai taustaan liittyvillä seikoilla ole yleensä merkitystä esteellisyyden kannalta, ellei niillä on sellaista yhteyttä käsiteltävään asiaan, että se antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin kykyä suhtautua asiaan puolueettomasti.Tuomarin poikkeuksellisilla elämänkokemuksilla voi olla merkitystä.”Tuomarin elämänvaiheilla on yleensä sitä vähemmän merkitystä, mitä pidempi aika niistä on kulunut”, KKO linjasi.Lapsuudessa tapahtunut seksuaalirikos saattaa jättää merkittäviä jälkiä uhriin. Tässä tapauksessa tapahtumista oli kuitenkin kulunut jo 40 vuotta.huomioon myös sen, että lautamies oli itse kertonut tapahtumista muille oikeuden jäsenille. Lisäksi tuomari toi asian esille asianosaisille ja antoi heille mahdollisuuden kertoa käsityksensä. Nämäkin seikat ovat omiaan poistamaan epäilyjä tuomioistuimen jäsenen esteellisyydestä, KKO katsoi.KKO päätyi siihen, ettei ole objektiivisia perusteita epäillä lautamiehen puolueettomuutta lapseen kohdistuneessa seksuaalirikosasiassa.