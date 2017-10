Poliisijohtoa epäillään vuosikausien laiminlyönneistä tietolähteiden kirjaamisessa, rikosepäilyt siirtyneet syyteharkintaan – tutkinta alkoi, kun HS kertoi huumepoliisin toiminnasta alamaailman tietolähteiden kanssa

Kotimaa

Poliisijohtoa epäillään vuosikausien laiminlyönneistä tietolähteiden kirjaamisessa, rikosepäilyt siirtyneet sy

Korkeaa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esitutkinnassa

Aarnion

Tietolähdetoimintaa