Aamulla voi sadella vettä etelässä, mutta päivemmällä keskiviikko poutaantuu – Lappiin lisää lunta

saadaan keskiviikkona aamulla paikoin vielä sadetta, mutta myöhemmin on poutaa – pilvisyys vaihtelee. Länsiluoteistuuli on kohtalaista.Myös yleisemmin Etelä-Suomessa sataa paikoin aamulla, idässä sataa yleisimmin. Päivällä luoteistuuli tuo kuivempaa ilmaa. Idässä tulee jokunen sadekuuro, lännessä pilvisyys vaihtelee.Keski- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä. Aamulla idässä sataa vettä, muuten aamu on laajalti poutainen, Pohjois-Lapissa tulee joitakin lumikuuroja. Lapissa päivällä vesi- ja räntäkuurot yleistyvät pohjoisessa ja illalla myös Etelä-Lapissa ja Koillismaalla.vastaisena yönä joitakin räntä- tai vesikuuroja liikkuu pohjoisesta maan keskiosaan, Lapissa tulee paikoin lumikuuroja.Torstaina Lappiin virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta. Päivä on lounaassa ja pohjoisessa poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Kaakossa ja maan keskiosassa tulee vesikuuroja.on epävakaista, ja etenkin Espanjassa on sateista ja siellä sää viilenee, Keski- ja Itä-Euroopassa on poutaista ja hyvin lämmintä.