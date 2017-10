Tulli: Lähes puolet Suomeen tuotavista kosmetiikkatuotteista määräysten vastaisia — joka neljäs hylätään kokonaan

Kotimaa

Tulli: Lähes puolet Suomeen tuotavista kosmetiikkatuotteista määräysten vastaisia — joka neljäs hylätään kokon

Suomeen tänä vuonna tuoduista Tullin valvomista kosmetiikkatuotteista ei täytä kaikkia laissa määrättyjä vaatimuksia, kertoo Tulli tiedotteessaan.Noin joka neljäs tuote on hylätty kokonaan: Tullilaboratorion tutkimista 145 kosmetiikkanäytteestä löytyi lokakuun puoliväliin mennessä 35 tuotetta, jotka ovat olleet määräysten vastaisia.Lievempiä virheitä todettiin 30 tuotteessa eli noin joka viidennessä tutkitussa tuotteessa.määräystenvastaisuudet koskevat usein ainesosia ja niiden pakkausmerkintöjä. Tietoja ei ole läheskään aina ilmoitettu EU-lakien mukaisesti.Ainesosaluettelo voi myös puuttua kokonaan, aineiden nimissä on virheitä tai ilmoitetut ainesosat eivät vastaa tuotteen todellista koostumusta.Tuote saattaa myös sisältää kiellettyjä aineita, kuten väri- tai säilöntäaineita, tai pakkauksesta puuttuu esimerkiksi jokin varoitus.Kosmetiikkapakkauksissa on lain mukaan oltava myös muun muassa käyttötarkoitus, käyttöohjeet, vastuullisen toimijan tiedot ja säilyvyysaika. Pakkausmerkinnät on ilmoitettava suomeksi ja ruotsiksi lukuun ottamatta ainesosia.tänä vuonna valvomista kosmetiikkatuotteista noin puolet oli tuotu Suomeen EU:n ulkopuolelta. Yleisimmät alkuperämaat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Iso-Britannia.