Kotimaa

Katso keskiviikon HS-uutiset ja sää

Nyt toistetaan : Katso keskiviikon HS-uutiset ja sää

Presidentti Donald Trump on kokenut arvovaltatappion amerikkalaisessa jalkapallossa. Presidentti vaati kansallislaulun aikana polvistuvien pelaajien rankaisemista. NFL:n omistajat ovat tänään pitäneet kokouksensa eikä rangaistuksia oteta käyttöön.



Helsingin Kätilöopisto otti tänään iltapäivällä vastaan viimeiset synnyttäjänsä.



Kirkastusoperaationsa jälkeen maankuluksi nouseen Littoistenjärven paiseisten haukien vaivaksi on varmistunut vesihome. Diagnoosin antoi Evira.



Pääkaupunkiseudulla on torstaina enimmäkseen poutaista