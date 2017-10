YK: 15 000 alle viisivuotiasta lasta kuolee päivittäin parannettavissa oleviin sairauksiin – tytöt poikia suuremmassa vaarassa osassa Aasiaa

Kotimaa

alle viisivuotiasta lasta kuolee päivittäin sairauksiin, jotka voisivat olla parannettavissa, kertoo YK:n tuore raportti.Raportin mukaan lapsikuolleisuus on vähentynyt voimakkaasti, mutta silti vuoteen 2030 mennessä yli 60 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta tulee kuolemaan parannettavissa oleviin sairauksiin. Syynä tähän on tiettyjen Afrikan ja Etelä-Aasian maiden hidas kehitys parempien hoitojen antamisessa, kertoo uutistoimisto AFP.Yksittäisistä taudeista eniten lapsia ovat tappaneet keuhkokuume, ripuli ja malaria. Aliravitsemus on ollut vähintään osasyynä noin puolessa lasten kuolemista.Vuonna 2016 kuoli arviolta 5,6 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta. Luku on kuitenkin pienentynyt huomattavasti viimeisen vajaan 30 vuoden aikana, sillä vuonna 1990 vastaava määrä oli 12,6 miljoonaa. Tuolloin päivittäin menehtyi noin 35 000 alle viisivuotiasta.lapsien kuolleisuus on suurinta Etelä-Aasiassa, jossa kuolleisuus on 39 prosenttia ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, 38 prosenttia. Intia, Pakistan, Nigeria, Kongon demokraattinen tasavalta ja Etiopia ovat vastuussa puolesta maailman vastasyntyneiden kuolemista.Raportissa nostettiin myös esille poikien ja tyttöjen kuolleisuuden erot.”Tietyissä maissa alle viisivuotiaiden tyttöjen kuolemanriski on huomattavasti suurempi verrattuna maailmanlaajuisiin vertailulukuihin. Nämä maat sijaitsevat pääasiassa Etelä- ja Länsi-Aasiassa”, raportissa kerrotaan erittelemättä erojen syitä tarkemmin.