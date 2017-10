Kotimaa

Katsottavissa torstain HS-uutiset ja sää

Torstain

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tiet

HS-uutisissa kerrotaan, että hallituksen eduskuntaryhmät tuuppasivat soten valinnanvapausesityksen seuraavaan vaiheeseen eli lausuntokierrokselle. Keskustan eduskuntaryhmä korostaa kuitenkin, että tuleva lausuntokierros on huomioitava painokkaasti lakiesityksessä.Saksassa on todettu tutkimuksessa hyönteisten vähentyneen jopa 76 prosentilla 27 vuoden aikana.Kiista Katalonian asemasta on siirtynyt vaiheeseen, jossa Espanjan hallitus ottaa alueen holhoukseensa. Espanjan hallitus päättää käytännön toimista lauantaina.Tänään alkaneelta EU-maiden johtajien kaksipäiväiseltä huippukokoukselta ei odoteta suuria päätöksiä.voivat olla talvisen liukkaita koko maassa. Sää kylmenee.