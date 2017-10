Kotimaa

Alaikäisen epäillään puukottaneen puistossa kävellyttä naista Vaasassa – valitsi uhrinsa ilmeisesti sattumalta

Nuori nainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Epäiltyä

joutui puukotuksen uhriksi keskiviikkoiltana Vaasassa. Teosta epäiltynä on pidätetty alle 18-vuotias miespuolinen henkilö, kertoo Pohjanmaan poliisi.Nainen oli iltaseitsemän jälkeen kävelemässä Onkilahden puistossa, kun tuntematon mies tarttui häneen takaapäin ja iski häntä teräaseella. Nainen onnistui juoksemaan karkuun ja sai apua lähistöllä olleelta pariskunnalta, poliisi kertoo tiedotteessa.Myös epäilty pakeni paikalta, mutta poliisi otti samana iltana kiinni alle 18-vuotiaan nuoren vaasalaisen miehen. Häntä epäillään tapon yrityksestä.Poliisin mukaan epäilty ei tuntenut uhria etukäteen. Tapahtumien kulun ja vammakohdan perusteella hänen tarkoituksenaan oli mahdollisesti surmata satunnainen ohikulkija.esitetään perjantaina vangittavaksi Pohjanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin. Hän itse on kiistänyt teon.Puukotettu nainen vietiin keskiviikkoiltana sairaalahoitoon. Hän on jo päässyt pois sairaalasta.