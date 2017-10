Salon arvokuljetusryöstön yritys etenee korkeimpaan oikeuteen – tekijät sulkivat tien sytyttämällä auton palamaan ja ampuivat arvokuljetusautoa

Kotimaa

Salon arvokuljetusryöstön yritys etenee korkeimpaan oikeuteen – tekijät sulkivat tien sytyttämällä auton palam

Korkein

Ryöstöyritys

oikeus ottaa käsiteltäväkseen Salon arvokuljetusryöstön yrityksen kahden syytetyn osalta. Myös kolmas tuomittu haki valituslupaa, mutta hänelle lupaa ei myönnetty.Turun hovioikeus antoi jutussa tuomionsa heinäkuussa. Hovioikeuden mukaan valitusluvan saaneet miehet olivat syyllistyneet törkeän ryöstön yritykseen ja heidät tuomittiin yli kuuden vuoden rangaistuksiin.Miesten rangaistuksia oli kovennettu sillä perusteella, että heidät molemmat oli kerran aiemmin tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin samankaltaisesta teosta.Korkeimmassa oikeudessa punnitaan sitä, oliko rangaistuksen koventaminen perusteltua aiemman tuomion perusteella.tapahtui helmikuussa 2016 vilkasliikenteisellä moottoritiellä Salon Suomusjärvellä.Ryöstäjät sulkivat tien sytyttämällä auton palamaan. He ampuivat arvokuljetusautoa ja pakottivat sen kuljettajan ulos.Ryöstäjät yrittivät räjäyttää arvokuljetusauton kyljen auki, mutta räjähde ei lauennut. He poistuivat paikalta tyhjin käsin kahdella autolla.Ryöstäjillä oli piilopaikka Salon Kiikalassa, jossa he piileskelivät ryöstöyrityksen jälkeen. Poliisi sai joukon kiinni pari viikkoa myöhemmin maaliskuussa.