Kotimaa

Julkisen sanan neuvosto etsii yleisön edustajia käsittelemään kanteluita

Julkisen sanan neuvosto hakee kahta yleisön edustajaa ja heille henkilökohtaisia varajäseniä, järjestö kertoo. Kausi on kolmen vuoden mittainen ja se alkaa vuoden alussa.



JSN:n tehtävänä on käsitellä tiedotusvälineiden toiminnasta tehtyjä kanteluita, tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä.



Kriteerien mukaan yleisön edustajat eivät saa olla ammattitoimittajia eivätkä tiedotusvälineiden palveluksessa.



Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille on maksettu tänä vuonna palkkiona 50 euroa kokousta kohti. Lisäksi matkakulut on korvattu.