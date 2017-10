Kotimaa

Sunnuntaina lumikuurot mahdollisia myös etelässä

Pääkaupunkiseudulla

Kylmä

Baltiasta

lauantai on heikkotuulinen ja poutainen pilvisyyden vaihdellessa.Lämpötila on ylimmillään 5 asteen vaiheilla.Etelä-Suomessa sää on poutaista ja vaihtelee selkeästä pilviseen. Idässä voi tulla yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja.Sää on koleaa ja päivälämpötila jää 3:n ja 6 asteen välille.Korkeapaine tuo myös maan keskivaiheille ja pohjoisosaan laajalti poutaista ja vaihtelevapilvistä säätä.Päivän kuluessa Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella saadaan lumikuuroja.Lännen ja luoteen välinen tuuli on Pohjois-Suomen itäosassa kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa.korkeapaine pysyttelee lähipäivinä Suomen yllä. Lauantaina lumikuuroja esiintyy lähinnä Pohjois-Suomen itäosassa.Sunnuntaina kolea pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus voimistuu vähän ja yksittäiset lumikuurot ovat mahdollisia myös etelässä.Sunnuntaina pilvisyys lisääntyy, selkeintä on Lapissa. Maan itä- ja keskiosassa tulee yksittäisiä lumi- tai räntäkuuroja, mahdollisesti myös etelässä.Päivälämpötila on etelässä noin 5 astetta, maan keskiosassa 1–3, pohjoisessa nollan vaiheilla ja Pohjois-Lapissa –1 asteen ja –5 asteen välillä.ulottuu Fennoskandian pohjoisosaan korkeapaineen selänne.Korkeapaineen lounaispuolella muun muassa Etelä-Ruotsissa on sateista.Brian-myrsky tuo Brittein saarille voimakasta tuulta ja runsasta sadetta. Tuuli on voimakasta myös Ranskan luoteisosassa sekä Pohjanmerellä.Etelä-Euroopassa ja Välimerellä jatkuu aurinkoinen poutasää. Lämpötila on ylimmillään 25 asteen vaiheilla.