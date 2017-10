Kotimaa

Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee etelässä, pohjoisessa on pääosin poutaa

Pääkaupunkiseudulla

Yöllä

Euroopassa

on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys vaihtelee ja voi olla runsasta.Pilvisyys vaihtelee maan koko eteläisessä osassa, mutta lähinnä idässä tulee jokunen räntä- tai lumikuuro. Myös lännessä rannikolla kasvaa vesikuurojen mahdollisuus.Pohjoisessa on pääosin poutaa ja varsinkin Lapissa laajalti selkeää.sää muuttuu monin paikoin selkeämmäksi.Maanantaiksi pilvisyys monin paikoin lisääntyy, mutta sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Etelässä voimistuu itätuuli. Samalla Suomenlahden rannikolla kasvaa vesi- ja räntäkuurojen mahdollisuus.on iltapäivällä sateisinta itäisessä Keski-Euroopassa sekä paikoin Italiassa. Paikallisempia sadekuuroja tulee kuitenkin Saksan ja Ranskan tienoilla melko yleisesti. Brittein saarella on hetkellisesti hieman kuivempaa.