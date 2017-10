Kotimaa

Lunta tai räntää luvassa ensi viikolla lähes koko maahan – ”Renkaiden vaihto vasta keski­viikkona menee jo myö

Korkeapaineen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös ajokelit

Lämpötiloissa

Torstain