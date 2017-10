Kotimaa

Maanantaina sää on enimmäkseen poutainen, mutta pilvinen

Pääkaupunkiseudulla

Korkeapaineen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tiistain

itäinen ilmavirtaus voimistuu vähän. Pilvisyys vaihtelee ja muuten on poutaa, mutta rannikolle voi ulottua mereltä mahdollisia vesi- tai räntäkuuroja.Jokunen kuuro voi tulla etenkin Helsingin ja Hangon välisellä rannikolla. Muuten maan eteläisessä osassa on poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy.keskus on Perämeren pohjoiskolkassa. Sää on poutainen, mutta enimmäkseen pilvinen.Myös yöllä pilvisyys on pääosin runsasta, mikä hillitsee monin paikoin yöpakkasia.kuluessa länsirannikolla voimistuu kaakkoistuuli ja Lapissa lounaistuuli. Suurempaa muutosta säässä ei vielä ole odotettavissa, mutta lännestä lähestyy sadealue.Euroopassa sateisinta on Etelä-Italiassa, Balkanilla, Kreikassa sekä Keski-Euroopan kaakkoisosassa. Myös Brittein saarilla sataa.