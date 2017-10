Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista – lämpötila voi aamulla olla pakkasen puolella

Sää on poutaista myös muualla maan etelä- ja keskiosassa. Pilvipeite rakoilee etenkin maan länsiosassa, idässä pilvisyys on runsaampaa. Päivälämpötila on muutaman asteen plussalla.



Maan pohjoisosassa pilvisyys on melko runsasta ja sää poutaista. Päivälämpötila jää nollan alle ja kylmintä on Pohjois-Lapissa.