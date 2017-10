Kotimaa

Katso maanantain HS-uutiset ja sää

Euroopan unioni antaa miljoonatuet Anttilan ja Stockmannin irtisanotuille työntekijöille.



Venäläinen toimittaja on joutunut puukotetuksi työpaikallaan Moskovassa .



Koiravero siirtyy historiaan, sillä sekä Tampere että Helsinki aikovat luopua siitä.



Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista – lämpötila on aamulla pakkasen puolella.