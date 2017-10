Raimo Peltonen kuuli työterveydessä olevansa terve, seuraavana päivänä hänet haki ambulanssi – suolistosyöpä muhii pitkään mutta antaa vain vähän merkkejä

Kotimaa

Raimo Peltonen kuuli työterveydessä olevansa terve, seuraavana päivänä hänet haki ambulanssi – suolistosyöpä m

Se

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Saman

Peltonen

Sairastuminen

Suolistosyöpä

Oireiden

Kasvain

En

Toipumiseen

Matka

Suolistosyövän seulonta saattaa alkaa uudelleen