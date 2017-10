Koulutetaanko lääkäreitä jo liikaa? Pula terveyskeskuksissa on hellittänyt, ja alalla on huolena ”kuudes tiedekunta” ulkomailla

Kotimaa

Koulutetaanko lääkäreitä jo liikaa? Pula terveyskeskuksissa on hellittänyt, ja alalla on huolena ”kuudes tiede

Lääkäreiden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kuntatyönantajat

Lääkärit

Syy

Suomalaisten

Terveyden

Lääkäriopiskelijoiden