Lumipyry iskee Etelä-Suomeen keskiviikkona

Iltapäivällä maan eteläosassa on vielä laajalti poutaa. Idässä on paikoin aurinkoistakin. Länsirannikolla alkaa pyryttää lunta kaakkoistuulen voimistuessa. Iltaa kohti sade liikkuu itään.



Päivälämpötila on vähän nollan yläpuolella.



Maan keski- ja pohjoisosassa päivä on enimmäkseen poutainen ja paikoin osaksi selkeä. Pohjois-Lapissa voi tulla heikkoa lumisadetta.