Tällainen on Raaseporin onnettomuuspaikka: Ei puomeja eikä valo-ohjausta – tasoristeysturvallisuus on Suomessa heikko Vartioimattomia tasoristeyksiä on poistettu viime vuosina muutamia kymmeniä. Liikenneviraston mukaan vuonna 2015 poistettiin 22 ja viime vuonna 25 tasoristeystä.