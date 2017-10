Kotimaa

16 varusmiestä on kuollut palvelus­onnettomuuksissa 1990-luvulta lähtien

16 varusmiestä on kuollut Puolustusvoimien palveluksessa sattuneissa onnettomuuksissa 1990-luvulta lähtien. Lisäksi palvelusonnettomuuksissa on kuollut kaksi reserviläistä.Raaseporissa torstaina sattuneessa tasoristeysonnettomuudessa kuoli kolme varusmiestä. Viime vuosikymmenten tuhoisin onnettomuus sattui vuonna 1991 Taipalsaarella. Silloin seitsemän varusmiestä hukkui, kun Saimaata ylittänyt miehistönkuljetusvaunu upposi.Alle on listattu Puolustusvoimissa sattuneet onnettomuudet, joissa on kuollut varusmiehiä ja reserviläisiä. Tiedot ovat Puolustusvoimilta.yksi reserviläinen kuoli kriisinhallintakoulutuksessa jäätyään Pasi-miehistönkuljetusajoneuvon alle Säkylässä.yksi varusmies kuoli ampumaharjoituksessa Syndalenissa.yksi varusmies kuoli Santahaminassa 12 minuutin juoksutestissä sairaskohtaukseen.yksi varusmies kuoli ja viisi loukkaantui vakavasti raskaan kranaatinheittimen ammunnassa tapahtuneessa onnettomuudessa Rovajärvellä.kertausharjoitusten yhteydessä Niinisalossa yksi reserviläinen kuoli ja toinen loukkaantui taisteluammunnassa, kun kranaattikonekiväärin ammus räjähti tuliaseman edessä.yksi varusmies kuoli taisteluammunnassa Niinisalossa saatuaan luodin takaraivoonsa.yksi varusmies kuoli Valkealassa, kun henkilöauto törmäsi varusmiehen ohjaamaan moottoripyörään pimeässä. Varusmies osallistui moottoripyöräkurssin suunnistusajoon.yksi varusmies kuoli Nurmeksessa harhauduttuaan konekivääriammuntojen vaara-alueelle.seitsemän Karjalan prikaatin varusmiestä hukkui miehistönkuljetusvaunun upotessa vesistöä ylitettäessä Saimaalla Taipalsaarella.