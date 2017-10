Kotimaa

Varusmiesten kuolema tekee Raaseporin turmasta erityisen – rauhan aikana ei armeijassakaan pidä hyväksyä yhtää

Raase­porissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jokainen

”Tasoristeyksiä ei vuonna 2017 pitäisi enää löytyä yhtään mistään.”

Varusmiespalvelus

Mikään

Kuluva päivä

Nöyrä osanotto