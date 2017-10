Varusmiehen äiti ehti pelästyä, oliko oma poika mukana onnettomuudessa – ”Puhelu tuntemattomasta numerosta riipaisi sydämestä”

Kotimaa

Varusmiehen äiti ehti pelästyä, oliko oma poika mukana onnettomuudessa – ”Puhelu tuntemattomasta numerosta rii

Monet

Epävarmuutta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005423556.html

Kun

Tunnelma

Raaseporilaisäidin

Tammisaaressa