Rajavartiolaitos: Venäjältä johdettu rikollisryhmä salakuljetti kymmeniä ihmisiä Saimaan kanavan kautta – ryhmän epäillään tahkonneen satojatuhansia euroja

Kotimaa

Rajavartiolaitos: Venäjältä johdettu rikollisryhmä salakuljetti kymmeniä ihmisiä Saimaan kanavan kautta – ryhm

Rajavartiolaitos

Esitutkinnan

Yhteensä

Tutkinta

on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa on tutkittu ihmisten salakuljettamista huviveneellä Eurooppaan Saimaan kanavan kautta. Järjestäytyneen rikollisryhmän epäillään tahkonneen toiminnallaan useita satojatuhansia euroja.Rajavartiolaitos epäilee, että ihmissalakuljetuksen taustalla oli Venäjältä johdettu, kansainvälinen rikollisryhmä. Ryhmän epäillään salakuljettaneen ainakin 70 ihmisiä Suomeen seitsemällä eri matkalla.Ainakin osa salakuljetetuista ihmisistä on jatkanut matkaansa Suomesta muualle Eurooppaan.mukaan salakuljetetut ihmiset olivat jemeniläisiä, turkkilaisia, afganistanilaisia, syyrialaisia ja egyptiläisiä. Lisäksi joukossa oli kansalaisuudettomia ihmisiä.He ovat maksaneet matkoistaan jopa kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria.viittätoista ihmistä epäillään törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä tai avunannosta.Rikollisryhmän jäseniä on tutkinnan mukaan ollut Venäjän lisäksi ainakin Malesiassa, Irakissa ja Libanonissa.Lisäksi on ollut jäseniä, jotka ovat ottaneet salakuljetettuja ihmisiä vastaan, majoittaneet heitä Suomessa ja kuljettaneet Euroopassa.alkoi kesäkuussa, kun Saimaan kanavaa pitkin tuli Suomeen Venäjälle rekisteröity huvivene, jossa oli kolmen hengen miehistö. He näyttivät normaalisti matkustusasiakirjansa rajatarkastuksessa.Kun vene pysähtyi Lappeenrannassa, kyydistä nousi seitsemäntoista ihmistä, joilla ei ollut Suomeen tarvittavia matkustusasiakirjoja. Salakuljetetut olivat olleet piilossa veneen rakenteissa.Veneen miehistö, venäläinen perhe, on epäiltyjen joukossa. Perheen isä ja tytär ovat edelleen vangittuina.