Katso perjantain HS-uutiset ja sää

Lähes koko Uudenmaan prikaati pääsee tänään viikonloppuvapaille eilisen onnettomuuden takia. Varusmiehille on järjestetty viikonlopun ajaksi kriisipuhelin, johon he voivat tarvittaessa soittaa ja purkaa mieltään.



Espanjassa Katalonia on julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi. Alueparlamentti päätti asiasta äänestyksessään iltapäivällä.



Yhdysvaltojen laivasto on pelastanut merihädästä kaksi purjehtivaa yhdysvaltalaisnaista. Naiset kertovat ajelehtineensa Tyynellämerellä kuukausikaupalla ja eläneensä kuivamuonavarastollaan.



Pääkaupunkiseudulla on vielä aamulla enimmäkseen poutaa. Päivällä sataa ja etelätuuli voimistuu. Illallakin on sateista.