Kotimaa

Sunnuntaina on tuulista, sateista ja koleaa

Suomen

Maanantaiyön

eteläpuolella on voimakas matalapaine. Sää on tuulista, sateista ja koleaa.Pääkaupunkiseudun aamu on harmaan tihkusateinen. Sisämaassa voi sataa myös räntää tai lunta. Päivällä sää jatkuu sateisena ja lämpötila on muutaman asteen plussalla. Illalla räntäsateiden mahdollisuus jälleen kasvaa.Sää on pilvistä ja sateista myös muualla maan etelä- ja keskiosassa. Pohjanlahdella pohjoistuuli on myrskylukemissa, myös maan länsiosassa on tuulista. Lämpötila on enimmäkseen nollan yläpuolella.Maan pohjoisosassa sateet tulevat pääosin lumena, Perämeren rannikolla myös räntänä. Pohjois-Lapissa sää on poutaista ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila vaihtelee nollan ja muutaman pakkasasteen välillä.kuluessa räntä- ja lumisateet hieman heikkenevät ja väistyvät itään. Yöllä lämpötila laskee etelässäkin nollaan – Lapissa pakkanen kiristyy selvemmin.Iltapäivällä lunta tai räntää satelee paikoin maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa sää on poutaista ja pilvisyys vähenee. Pohjoistuuli on vielä navakkaa.Suomeen sateita tuonut matalapaine vaikuttaa säähän laajemmin myös Baltiassa ja Itä-Euroopassa. Skandinavian ja Brittein saarten yli Keski-Eurooppaan puhaltaa kylmä pohjoistuuli.