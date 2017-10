Kotimaa

Yksi ihminen kuollut linja-auton ja henkilöauton kolarissa Sodankylässä

Yksi ihminen on kuollut linja-auton ja henkilöauton kolaroitua Nelostiellä Sodankylässä.



Linja-autossa oli 25 ihmistä, jotka on pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kuljetettu Sodankylän terveyskeskukseen tarkistukseen.



Henkilöautossa ollut ihminen kuoli. Toinen autossa ollut ihminen on viety Rovaniemen keskussairaalaan. Nelostie suljettiin liikenteeltä.