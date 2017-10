Kotimaa

Faksi takaa tietoturvan – 50 vuotta vanha tekniikka päihittää suojaamattoman sähköpostin

Faksaaminen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kysymys

Sosiaali

HS kertoi

Useimmilla ei ole faksia ikävä – näin HS:n lukijat muistelevat faksin käyttöä