Kotimaa

Poliisiakin pelottaa ja suututtaa, kun kimppuun hyökätään – ”Teki mieli tirvasta päin näköä”

Poliisin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Usein

Rikanderin

Jos väkivalta

Tutkimushaastatteluissa

Sen lisäksi,

Poliisin

Voimankäyttötilanteet

Keskusteluissa